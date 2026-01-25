Basket Serie DR1. Basket Lecco travolgente a Morbegno

Ampia vittoria per i lariani (56-81)

Partita già indirizzata al termine del primo quarto

MORBEGNO – La prova non era di quelle più difficili – la Pezzini Morbegno è penultima, con una sola vittoria in stagione – ma il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo ha dato dimostrazione di solidità e chiuso una striscia di sconfitte esterne che ormai durava da un paio di mesi.

La partenza della formazione bluceleste è assolutamente devastante. Morbegno resta tramortita dall’energia dei ragazzi lariani e al termine del primo quarto ha già oltre venti punti da recuperare (5-27).

Il match sostanzialmente si può considerare finito dopo il primo tempo (30-48), col Basket Lecco che incrementa nelle ultime due frazioni il margine ottenuto, vincendo 56-81.

Quattro giocatori in doppia cifra per i lariani, guidati dai 17 punti di Francesco Castagna.

“Abbiamo preso il controllo del match già dal primo quarto e potuto dare diversi minuti ai giovani – dichiara coach Meneguzzo – non dico che abbiamo gestito il match con tranquillità, ma i ragazzi sono stati sul pezzo per tutta la partita. Adesso ci aspetteranno partite più impegnative, sperando di metterci a posto fisicamente”.

PEZZINI MORBEGNO – BASKET LECCO 56-81

PARZIALI: 5-27, 30-48, 46-68

LECCO: Castagna 17, Marrazzo 13, Niang 13, Moscatelli 11, Radice 9, Tomic 5, Ferrari 4, Puzovic 4, Galbiati 3, Panizza 2, Peccati, Gianola n.e, All. Meneguzzo