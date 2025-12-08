Basket Serie DR1. Basket Lecco, vittoria da brividi

Battuta Cabiate dopo un supplementare

Il canestro della vittoria degli ospiti fuori tempo massimo

LECCO – Emozioni a non finire nella sfida tra Basket Lecco e Pall. Cabiate, vinta dai blucelesti ai tempi supplementari. I comaschi, rivitalizzati dopo l’arrivo del coach lecchese Alberto Colombo, hanno avuto per due volte il tiro della vittoria e la seconda l’avrebbero anche segnato, ma fuori tempo massimo.

I lariani prendono subito il controllo della partita con un super Lorenzo Cherubini. Dopo sei minuti il 24 ha già otto punti (17-8) ma si ferma per un dolore alla schiena. Con l’esterno fuori causa la partita cambia di colpo. Il Lecco, già senza Jakimovsky e Niang, perde la sua stella e Cabiate prende fiducia, sorpassando a metà secondo quarto (26-27) e andando al riposo sul 34-38.

I comaschi guadagnano anche la doppia cifra di vantaggio, ma i blucelesti si rifiutano semplicemente di perdere davanti al pubblico amico. La grinta di Giacomo Marrazzo – 16 punti in 42 minuti di gioco! – tiene a galla il Lecco e un canestro da tre punti di Francesco Castagna impatta a quota 64, prima che Cabiate non trovi il tiro della vittoria.

Nei supplementari non si segna mai. I blucelesti restano senza punti per oltre quattro minuti, ma gli avversari non ne approfittano. Due liberi di un glaciale Marco Gianola riportano i blucelesti a meno uno. Lo 0/2 degli avversari dalla lunetta dà ai blucelesti la chance di vincere. Penetrazione di Castagna, assist per Pavle Tomic che si fa perdonare l’orrida serata ai liberi segnando il canestro del definitivo sorpasso (71-70).

Ci sarebbero ancora sei secondi di gioco e Cabiate è brava, ma lenta, a costruirsi l’ultimo tiro, che entra ben oltre il fischio della sirena finale, come si vede dallo screen tratto dal filmato della partita.

“Dopo aver perso Cherubini ci siamo uniti, questa è una partita che abbiamo vinto col cuore e col cervello , non abbiamo mai mollato – dichiara coach Meneguzzo – dobbiamo migliorare nelle letture, ma i miei ragazzi sono stati bravi”.

BASKET LECCO – PALL. CABIATE 71-70 (d.t.s)

PARZIALI: 19-17; 34-38; 45-50; 64-64

LECCO: Radice 14, Galbiati, Castelli 3, Stucchi n.e, Gianola 7, Castagna 14, Ferrari 2, Puzovic, Tomic 7, Cherubini 8, Marrazzo 16, Peccati n.e. All. Meneguzzo.