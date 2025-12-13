Basket Serie DR1. Domani il derby “degli incerottati” tra Lecco e Civatese

Lecchesi col dubbio Cherubini

Civatesi falcidiati dall’influenza

LECCO – Domani alle 18 al centro sportivo “Al Bione” di Lecco si svolgerà il derby tra Basket Lecco e SRN Group Civatese. Analizzando la situazione delle due formazioni potremmo citare il classico adagio “Se Atene piange, Sparta non ride”. I blucelesti saranno sicuramente senza Jakimovsky e Niang, i grigiorossi si sono allenati ai minimi termini in settimana a causa dell’influenza.

La formazione di coach Meneguzzo attende notizie da Lorenzo Cherubini. Il playmaker è uscito dopo soli sei minuti dall’inizio della partita giocata contro Cabiate settimana scorsa ed è in dubbio per quella di domani.

“Aspetto notizie – dichiara coach Massimo Meneguzzo – ha avuto una contrattura alla schiena e non so se giocherà. Nei dodici ho inserito Panizza, forse entrerà anche Stucchi. L’esito della partita dipenderà da come interpreteremo il match, loro sono sicuramente più esperti. Speriamo ci sia un arbitraggio non troppo permissivo”.

Anche coach Marco Pozzi fa la conta dei suoi ragazzi, falcidiati dall’influenza e senza il lungodegente Riccardo Rotta. “Domani mattina faremo i conti – dichiara – venerdì ne avevo fuori cinque e col Galli appena rientrato dal viaggio di nozze. Vedremo quanti ne recupereremo. In questo periodo comunque sono contento di quello che stiamo facendo, abbiamo vinto tre partite di fila ma la cosa più importante è come le abbiamo vinte, giocando bene e mettendo in campo quello su cui lavoriamo in settimana”.