Basket Serie DR1. Il Basket Lecco doma un combattivo Sondrio

I lariani vincono 74-59

“Ventello” per Castagna e Cherubini

LECCO – La sfida tra Basket Lecco e Sportiva Sondrio poteva sembrare una passeggiata per la formazione bluceleste ma i valtellinesi di coach Cristian Testa hanno venduto carissima la pelle per tre quarti, cedendo solo nell’ultima frazione.

L’inizio è incerto, ma sono i blucelesti i primi a tentare la fuga, doppiando gli avversari alla fine del primo quarto (17-8). Nella seconda frazione ci si aspetterebbe lo strappo dei lariani e invece una Sondrio garibaldina dimostra di non meritare la classifica che ha. Il Lecco – senza gli infortunati Jakimovsky e Niang – sbanda paurosamente e i valtellinesi ne approfittato per chiudere il primo tempo in vantaggio si sei lunghezze (25-31).

Fino a metà terzo quarto Sondrio si mantiene in vantaggio, ma i ragazzi di coach Massimo Meneguzzo ritrovano la bussola e si rimettono in carreggiata. Nell’ultima frazione Francesco Castagna e Lorenzo Cherubini si caricano la squadra sulle spalle.

Sondrio non ha più le energie per resistere ai blucelesti e rischia il crollo verticale, subendo un passivo ben più ampio di quello che si è visto per gran parte della partita.

A fine match i lecchesi possono festeggiare coi tanti bambini del minibasket presenti alla partita.

“Era una partita complessa perché se la vinci hai fatto solo il tuo dovere, se la perdi devi farti un bel po’ di domande – dichiara coach Meneguzzo – per tre quarti non siamo stati abbastanza concentrati, loro sono stati più bravi di noi nell’interpretare la gara. Nell’ultima frazione siamo tornati quelli veri e alla fine anche questa partita ci servirà da lezione per crescere”.

BASKET LECCO – SPORTIVA SONDRIO 74-59

PARZIALI: 17-9; 25-31; 47-45

LECCO: Radice, Galbiati 2, Castelli n.e, Gianola 3, Castagna 20, Ferrari 10, Piuzovic 3, Tomic 3, Cherubini 21, Marrazzo 12. All. Meneguzzo.