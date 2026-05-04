Basket Serie DR1. Il Basket Lecco espugna Villasanta

I blucelesti vincono 64-71

Partita ribaltata nell’ultimo quarto

VILLASANTA (MB) – Il Basket Lecco espugna il campo dell’italcontrol Villasanta e si dimostra una vera e propria bestia nera per la formazione brianzola, avendola battuta tre volte in altrettante partite. I lariani vincono 64-71 e mercoledì in casa si giocheranno il primo dei due match point per arrivare alle finali del girone di play-off di DR1.

Nel primi quarto le due squadre si equivalgono (18-16) ma già nella seconda frazione Villasanta allunga sui lariani (33-27).

L’Italcontrol approfitta di una difesa lecchese non certo ermetica nel terzo quarto – 24 punti concessi! – per toccare la doppia cifra di vantaggio. Il Basket Lecco però ritrova una difesa d’acciaio proprio quando conta, lasciando ai padroni di casa la miseria di sette punti nell’ultimo quarto.

I lariani ribaltano il match e lo vincono col punteggio di 64-71. 19 punti di uno scatenato Giacomo Marrazzo.

Mercoledì 6 maggio, alle 21, il Basket Lecco avrà la possibilità di chiudere la serie tra le mura amiche.

“Siamo stati bravi – dichiara l’assistant coach Giorgio Invernizzi – nel terzo quarto abbiamo anche toccato la doppia cifra di svantaggio ma non ci siamo mai disuniti. Determinante è stato l’approccio all’ultimo quarto, con grande difesa e gioco rapido”.

ITALCONTROL VILLASANTA – BASKET LECCO 64-71

PARZIALI: 18-16, 33-27, 57-50

LECCO: Marrazzo 19, Cherubini 18, Jakimovsky 9, Castagna 7, Radice 6, Tomic 5, Grillo 2, Moscatelli 2, Tentori 2, Ferrari 1, Gianola n.e., Puzovic n.e. All. Meneguzzo