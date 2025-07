Basket Serie DR1. Il Basket Lecco inserito nel girone B

Nel gruppo anche Civatese e Nibionno

“Speriamo la squadra sia all’altezza del campionato”

LECCO –Sono stati annunciati i gironi di Serie DR1 per la stagione 2025/26, con la grande novità del ritorno del Basket Lecco, ultima delle sei squadre ripescate in categoria. I ragazzi di coach Massimo Meneguzzo faranno così un “doppio salto” dalla DR3 in cui avevano concluso la stagione, perdendo la semifinale di play-off contro il CRAL Dalmine, squadra anch’essa ripescata che giocherà nel girone A, quello bergamasco.

Il Basket Lecco – in compagnia del Basket Nibionno e della Civatese – è stato inserito nel girone B, quello che comprende ben quattro province. Oltre alla nostra, saranno presenti formazioni da Sondrio (Morbegno e Sondrio), Como (Cabiate, Rovello Porro ed Erba) più una forte presenza di squadre provenienti da Monza e Brianza, tra cui la Forti e Liberi, Varedo, Vimercate, Binzago, Agrate e Villasanta.

Il girone è composto da 14 squadre. Le prime otto andranno ai play-off, la nona sarà salva, dalla 10° alla 13° si disputeranno i play-out, con l’ultima in classifica che retrocederà in DR2.

“Dopo un anno di inferno ora faremo un anno di purgatorio. Stiamo allestendo la squadra, sperando sia all’altezza del campionato – dichiara coach Meneguzzo – la speranza è che tutti capiscano cosa voglia dire essere al Basket Lecco”.