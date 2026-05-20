Basket Serie DR1. Il Basket Lecco non si arrende, si va a gara 3

Battuta Soresina 77-65

Venerdì in trasferta la decisiva Gara 3

LECCO – Proprio come nella sfida contro Gussola, il Basket Lecco difende il campo amico dall’assalto della Gilbertina Soresina, costringendo la squadra cremonese a giocare la decisiva gara 3.

L’inizio dei blucelesti è brillante, Soresina è meno precisa che all’andata (15-7) ma comunque pericolosa. I lariani mantengono la testa della classifica per i primi diciassette minuti, gli ospiti si rimettono in partita con un paio di triple ma il tap-in di Giacomo Marrazzo allo scadere manda il Lecco negli spogliatoi con tre punti di vantaggio (36-33).

Nella ripresa Soresina rimane sempre a distanza di sicurezza e il primo vero allungo il Lecco lo fa a cavallo tra terzo e quarto quarto, allungo iniziato con la tripla di Pietro Moscatelli su gran recupero di un generoso Pavle Tomic.

I lariani volano sul più quattordici (68-54) e gestiscono il finale di gara, nonostante qualche errore di troppo dalla lunetta 77-65.

Rispetto alla gara d’andata va sottolineata la grande prestazione difensiva, con gli avversari che hanno segnato trenta punti in meno. Prestazione super di Lorenzo Cherubini, 25 punti e 9 rimbalzi per lui.

“Rispetto all’andata, oggi abbiamo difeso – dichiara coach Massimo Meneguzzo – voglio ringraziare tutto il pubblico, sembrava quello della Serie B e anche la coppia di arbitri, la migliore di tutto il campionato. Adesso andremo a Soresina per giocarci le nostre carte”.

BASKET LECCO – GILBERTINA SORESINA 77-65

PARZIALI: 19-14; 36-33; 60-52

LECCO: Radice n.e, Galbiati n.e, Grillo 6, Jakimowsky 15, Tentori 10, Gianola n.e, Castagna 2, Ferrari, Moscatelli 3, Tomic 8, Cherubini 25, Marrazzo 8. All. Meneguzzo.