Basket Serie DR1. Il Basket Lecco riparte per puntare in alto

La Serie DR1 presentata ieri al Soqquadro di Lecco

Tanti giovani cestisti e tifosi presenti ad assistere alla serata

LECCO –Tanto entusiasmo c’è stato ieri per la presentazione del Basket Lecco al Soqquadro, il noto ristorante e tapas bar di piazza Era. Dirigenti, allenatori, giocatori della prima squadra e decine di giovani tesserati del settore giovanile e del minibasket si sono ritrovati per dare il via alla nuova stagione di Serie DR1, che comincerà domani sera sul campo di Binzago.

Ad aprire le danze è stato il presidente Antonio Tallarita, in carica dal 2009. Dopo aver ringraziato Florinda Rotta – “il motore della nostra società” – e il main sponsor Luca Spreafico, il presidente si è concentrato su prima squadra e settore giovanile.

“Nel 2020 abbiamo rinunciato alla terza serie nazionale, ma continuato a lavorare col settore giovanile – dichiara – adesso abbiamo sette squadre e un centinaio di bambini al minibasket. Siamo ripartiti lo scorso anno con la squadra senior che fungerà da faro per i nostri cestisti. Siamo in DR1 grazie agli astri che si sono allineati e alla storia del Basket Lecco. Abbiamo saputo del ripescaggio a fine luglio e abbiamo costruito un gruppo che deve diventare squadra, sperando ci possa dare soddisfazioni. Se si vuole vincere, bisogna farlo insieme”.

La parola l’ha poi presa coach Massimo Meneguzzo, tornato lo scorso anno in DR3, dopo i fasti della Serie B. “L’obiettivo fondamentale sarà sviluppare la crescita e la formazione sportiva degli atleti che ci vengono affidati ma, nel contempo, quello di creare un vero team ragazzi che si rispettano e si supportano accumunati dalla passione per la palla a spicchi e dal desiderio e dall’entusiasmo di riportare in alto il Basket Lecco – dichiara l’allenatore monzese – il nostro sarà un percorso che, col lavoro e l’impegno quotidiano, ci auguriamo possa essere costellato di successi perché vogliamo nuovamente vedere il nostro palazzetto pieno di tifosi”.

Dopo la presentazione dei giocatori della prima squadra, è toccato al capitano Leonardo Radice chiudere la conferenza stampa. “Per me è un piacere essere qui, questo gruppo ha una chimica speciale, in campo e fuori e questo ci aiuterà a superare questa sfida. Sappiamo sarà un campionato non facile che affronteremo con un bersaglio sulla schiena”.