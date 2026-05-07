Basket Serie DR1. Il Basket Lecco vince ed è in finale

Battuta Villasanta al fotofinish (72-71)

L’ultimo atto contro la Gilbertina Soresina

LECCO – Il sogno del Basket Lecco prosegue. La squadra di coach Massimo Meneguzzo ha vinto contro una combattiva Italcontrol Villasanta (72-71) e ottenuto il diritto di giocarsi la finale per la promozione in Serie C contro la Gilbertina Soresina, anch’essa passata con due successi in altrettante partite.

Le squadre si studiano nel primo quarto (17-16) e nel secondo si accendono le polveri, con Villasanta che approfitta di un’ottima serata al tiro per segnare 29 punti nel solo secondo quarto (36-45).

Gli ospiti partono fortissimo nella ripresa (38-51) ma il Lecco si rifiuta letteralmente di perdere. I blucelesti piazzano un parziale di quindici punti consecutivi per rimettere la testa avanti (53-51).

L’ultimo quarto la tensione sale e nessuna delle due squadre vuole cedere.

La gara si decide dalla lunetta: il doppio errore di Simone Casati condanna Villasanta, i due liberi di Greg Jakimovski mandano i blucelesti in paradiso, con l’ultima tripla dei brianzoli che servirà solo a rendere meno amaro il punteggio.

“L’abbiamo vinta con la difesa – dichiara coach Meneguzzo – loro hanno giocato una gran gara, infilando sette canestri da tre nel solo primo tempo. Nella ripresa abbiamo cambiato modo di difendere e siamo riusciti a ribaltare il match.

BASKET LECCO – ITALCONTROL VILLASANTA 72-71

PARZIALI: 17-16, 36-45, 60-60

LECCO: Radice, Grillo 7, Jakimovski 17, Tentori 5, Gianola n.e, Castagna 10, Ferrari 6, Puzovic n.e, Moscatelli, Tomic 4, Cherubini 19, Marrazzo 4. All. Meneguzzo.