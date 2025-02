Basket Serie DR1. La WBT Calolziocorte spazza via Rovello

Gli ospiti resistono meno di un quarto (80-35)

“Ci serviva una partita così” dichiara coach Perego

OLGINATE – Il rientro tra le mura amiche, dopo quasi due mesi di assenza, si è rivelato molto positivo per la WBT Calolziocorte. I ragazzi di coach Ivano Perego hanno distrutto l’Atena Rovello.

La gara resta in equilibrio per meno di un quarto. Gli ospiti trovano un paio di buone conclusioni da oltre l’arco che costringono coach Perego ad alternare difesa a uomo e a zona. Questa mossa manda l’attacco di Rovello in confusione – solo quattro punti segnati nel secondo quarto! – e consente a Calolzio di andare negli spogliatoi con più del doppio dei punti degli avversari (46-19).

Con un vantaggio così ampio, della ripresa c’è poco da raccontare. La WBT non perde mai il controllo della partita, tocca i quaranta punti di vantaggio (71-31) nell’ultima frazione e vince con un distacco ancora maggiore (80-35).

Miglior marcatore tra i lecchesi è Stefano Radaelli, 16 punti per lui.

“Non mi aspettavo una prestazione così, anche se loro avevano un paio di assenze importanti – dichiara il coach – ci è girato tutto bene, ma ci serviva una partita così.

WBT CALOLZIOCORTE – ATENA ROVELLO 80-35

PARZIALI: 25-15; 46-19; 80-37

CALOLZIOCORTE: Casati 11, Galli 9, Longhi 11, Crippa 5, Radaelli 16, Meroni 3, Marchesi 1, Paduano 6, Colosimo 4, Mazzoleni 8, Rusconi 6. All. Perego