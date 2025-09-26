Basket Serie DR1. Le lecchesi pronte alla partenza

Lecco e Nibionno esordiranno questa sera

Lunedì la sfida a Monza per la Civatese di coach Pozzi

LECCO – Lecco, Civatese e Nibionno sono pronte ai nastri di partenza per questa nuova stagione di DR1. I blucelesti ci arrivando avendo fatto “il salto del canguro” grazie a quello che il presidente Antonio Tallarita ha definito un allineamento di pianeti favorevole.

I lecchesi saranno subito in campo, questa sera alle 21.30 in trasferta contro Binzago. La rosa affidata all’esperto coach Massimo Meneguzzo è stata stravolta e quindi ci vorrà un po’ di tempo per poterla amalgamare.

“Sarà una partita delicata, affrontiamo una delle candidate a fare bene in questo campionato – dichiara il coach – noi dovremo affacciarci in campo con molta umiltà, pur non avendo ancora l’amalgama visto che è solo un mese che lavoriamo insieme”.

Civatese e Nibionno si sono affrontate la scorsa settimana e la vittoria è andata ai giovani ragazzi di coach Mazzoleni, che inizieranno anche loro il campionato questa sera, alle 21.30 in casa della Di.Po Vimercate.

Gli ultimi a giocare saranno proprio i grigiorossi di coach Marco Pozzi, che esordiranno lunedì alle 21 sul campo della Forti e Liberi Monza, squadra che la prossima settimana sarà attesa al Bione dal Basket Lecco. Coach Pozzi è comunque soddisfatto, nonostante la sconfitta contro Nibionno.

“Il torneo di Costa ci è servito per riprendere il ritmo partita e alcune dinamiche di gioco, ci siamo con poco lavoro di basket perché ci siamo concentrati di più sulla preparazione – dichiara l’allenatore del Civitz – questa settimana faremo tre allenamenti completi di basket e arriveremo lunedì sera più pronti rispetto al torneo, anche se abbiamo ancora tanto da fare a livello tecnico. La partita contro Forti e Liberi èla prima di campionato, non sappiamo molto sulla squadra monzese ma sappiamo su cosa dobbiamo lavorare noi e come vogliamo stare in campo, questo deve essere la base di partenza per il nostro campionato”.