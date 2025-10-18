Basket Serie DR1. Due vittorie esterne per le squadre lecchesi

La Civatese vince a Rovello (66-69)

Il Basket Lecco espugna il campo della Di. Po. (68-74)

ROVELLO PORRO (CO) – Un’incerottata SRN Group Civatese espugna il campo del Basket Rovello al termine di una partita molto equilibrata (66-69). Ottima la prova di Castagna, 22 punti per lui.

Lo sprint iniziale della formazione lecchese viene subito rintuzzato da Rovello, che allunga nel secondo quarto e va al riposo con cinque punti di vantaggio (32-27).

I padroni di casa toccano anche le doppia cifra di distacco. I ragazzi di coach Marco Pozzi hanno il merito di non mollare il match e si ritrovano a rintuzzare punto a punto nel finale di gara. Sarà la “tripla” di Brusadelli – l’unica della sua partita – a sparigliare le carte nel finale, consentendo ai grigiorossi l’allungo decisivo.

“Vittoria importante su un campo difficile in un momento non facile a causa degli infortuni – dichiara coach Pozzi – vittoria sofferta colpa anche della scarsa lucidità ai liberi e i troppi tiri da tre concessi, ora torniamo in palestra per preparare la partita contro Erba”

BASKET ROVELLO – SRN GROUP CIVATESE 66-69

PARZIALI: 16-17; 32-27; 49-46

CIVATE: Castagna 22, Corti 15, Tentori 13, Galli 12, Brusadelli 4, Bianchi 3, Minari L., Minari S., Panzeri, Lomasto, Negri, Sberna n.e. All. Pozzi

VIMERCATE – Vittoria esterna sul campo della Di.Po. Vimercate per il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. La formazione lariana è giunta al terzo successo di fila.

La partita tra Vimercate e Lecco è stata giocata sempre sul filo di lana. I lariani hanno chiuso il primo tempo avanti di uno (41-42) e allungato nell’ultimo quarto, chiudendo il match sul punteggio di 68-74.

Miglior giocatore della partita Jakimovsky, 26 punti per lui.

“È stata una bella lotta – dichiara coach Meneguzzo – siamo stati bravi. Puzovic e Castagna si sono ripresi e Gianola ci ha dato ordine, oltre alla buona prova offensiva di Radice. Avanti così”.

DI.PO. VIMERCATE – BASKET LECCO 68-74

PARZIALI: 21-20, 41-42, 57-55

LECCO: Jakimovsky 26, Puzovic 12, Castagna 11, Cherubini 10, Radice 7, Marrazzo 6, Gianola 2, Castelli, Ferrari, Galbiati, Fall n.e, Peccati n.e, All. Meneguzzo