Basket Serie DR1. Lecco c’è, vittoria a Gussola!

Passato il primo turno di play-off

Nel prossimo la sfida con Villasanta o Desenzano

GUSSOLA (CR) – Tre quarti super e uno di grande sofferenza, ma l’importante era passare il turno. Il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo espugna il campo della Sintostamp Gussola alla terza e decisiva partita e aspetta il risultato della sfida tra Villasanta e Desenzano per capire chi sarà la sua avversaria al prossimo turno di play-off di Serie DR1.

Per i primi tre quarti la formazione bluceleste è praticamente perfetta, soprattutto nella metà campo difensiva, lasciando agli avversari la miseria di meno di quaranta punti (39-54).

Sotto di una ventina, nei giocatori di casa è scattato l’orgoglio e la speranza di poter rimettere la partita in piedi.

Approfittando di un leggero sbandamento lariano i cremonesi si avvicinano, senza mai mettere il naso avanti (59-63)

Quattro giocatori in doppia cifra per il Basket Lecco, guidati dai 14 punti di Francesco Castagna.

“Primi tre quarti ottimi, nei quali abbiamo difeso molto bene, nell’ultimo ci siamo un po’ specchiati e loro hanno tirato fuori l’orgoglio – dichiara coach Meneguzzo – adesso vediamo chi ci aspetterà al prossimo turno. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno seguito per la loro vicinanza alla squadra”.

SINTOSTAMP GUSSOLA – BASKET LECCO 59-63

PARZIALI: 12-14, 25-35, 39-54

LECCO: Radice 2, Grillo 2, Jakimovsky 10, Tentori 8, Gianola n.e, Castagna 14, Ferrari 2, Galbiati n.e, Moscatelli 2, Tomic 1, Cherubini 12, Marrazzo 10. All. Meneguzzo.