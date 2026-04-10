Basket Serie DR1. Lecco e Civatese, ultimo turno decisivo

I lecchesi possono arrivare al massimo quinti

La Civatese vincendo potrebbe agganciare i play-off

LECCO – A un turno dalla fine del campionato di Serie DR1, i verdetti per il Basket Lecco e la SRN Group Civatese non sono ancora stati emessi.

Il Basket Lecco chiuderà la stagione regolare con la dura sfida casalinga contro il Le Bocce Erba, prima della classe. I lariani sono sesti in classifica a 34 punti, col quarto posto di Vimercate distante solo due lunghezze e Binzago quinta, anch’essa a quota 34.

I lariani non hanno speranze di agganciare il quarto posto – utile per giocare in casa due partite su tre – anche in caso di sconfitta di Vimercate a Villasanta, avendo la differenza canestri sfavorevole nella duplice sfida di campionato.

Con Binzago i ragazzi di coach Massimo Meneguzzo hanno perso entrambe le partite, quindi lo scenario migliore sarebbe la vittoria di Vimercate e la sconfitta di Binzago in casa contro Agrate. Finisse così, con la contemporanea vittoria interna contro Erba, i lecchesi chiuderebbero quinti.

In tutti gli altri casi sarebbero sesti.

Ancora più ingarbugliata la situazione della Civatese di coach Marco Pozzi. La classifica dice Monza ottava a 22 punti, Cabiate nona e Civatese decima a 20, Nibionno undicesima con 18. In questo gruppetto al momento la prima andrà ai play-off, la seconda terminerà la stagione, le ultime due ai play-out

Decisiva sarà la sfida tra Nibionno e Monza. In caso di vittoria dei monzesi, la Civatese per essere salva dovrebbe vincere a Sondrio – che si gioca la retrocessione diretta con Morbegno – e sperare nella sconfitta di Cabiate contro una Varedo che non ha nulla da chiedere alla classifica e non migliorerà il suo dodicesimo posto neanche vincendo.

Se Nibionno battesse Monza, in caso di vittoria di Civatese e Cabiate sarebbero i comaschi a prendersi l’ottavo posto, coi grigiorossi noni e Monza ai play-out con Nibionno. Se Cabiate non vincesse la Civatese diventerebbe addirittura ottava e andrebbe ai play-off, con Monza nona.

Se Nibionno battesse Monza – con le contemporanee sconfitte di Civatese e Cabiate – sarebbero addirittura i ragazzi di coach Mazzoleni a salire sino al nono posto, con Monza ai play-off e le altre due rimanenti ai play-out.