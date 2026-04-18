Basket Serie DR1. Lecco inciampa, sorride la Civatese

Lecchesi sconfitti 82-71 a Gussago

La Civatese batte la Pol. Caluschese (83-61)

GUSSOLA (CR) – Il Basket Lecco perde gara 1 di play-off contro la Sintostamp Gussola e si ritrova subito con le spalle al muro: martedì alle 21 al Bione i lariani dovranno vincere per portare la serie a gara 3, ma potrebbero doverlo fare senza Pavle Tomic e Pietro Moscatelli, entrambi scavigliati nella partita di ieri.

La sfida di Gussola è stata sostanzialmente folle. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato (37-29) i padroni di casa dominano il terzo quarto e volano a oltre venti punti di vantaggio (64-40). Potrebbe essere finita, ma il Basket Lecco si rifiuta letteralmente di perdere. Guidati dallo scatenato Lorenzo Cherubini, i lariani arrivano a soli due punti di distacco con un minuto ancora da giocare.

Sul più bello, su una penetrazione del calolziese non è stato fischiato un netto fallo, e gli animi si sono surriscaldati, con tecnico a Francesco Castagna ed espulsione di coach Meneguzzo. Al termine della gara il punteggio dice 82-71, ma sicuramente i blucelesti venderanno cara la pelle in casa.

“Un arbitraggio pessimo – dichiara coach Massimo Meneguzzo senza troppi giri di parole – ha influenzato il risultato finale proprio nel momento in cui avevamo recuperato venti punti in sei minuti.

SINTOSTAMP GUSSOLA – BASKET LECCO 82-71

PARZIALI: 19-18; 37-29; 64-40

LECCO: Radice 2, Galbiati n.e, Jakimovsky 18, Castagna 15, Ferrari 2, Puzovic, Moscatelli 2, Grillo 4, Tomic 2, Cherubini 21, Marrazzo 2, Tentori 3. All.: Meneguzzo..

CIVATE – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La SRN Group Civatese comincia col passo giusto il turno di play-out battendo una Pol. Caluschese in netta crisi, senza vittorie da oltre due mesi (83-61).

I ragazzi di coach Marco Pozzi faticano a staccare gli ospiti nel primo tempo (34-29).

Al rientro in campo i grigiorossi trovano un terzo quarto di fuoco, infilando nel cesto dei bergamaschi oltre trenta punti (65-43) e dando una spallata decisiva alla vittoria finale.

“Dopo un primo tempo contratto siamo riusciti a giocare le soluzioni che avevamo preparato – dichiara coach Pozzi – comunque è solo la prima, lavoriamo per vincere anche le prossime”.

SRN GROUP CIVATESE – POL. CALUSCHESE 83-61

PARZIALI: 19-11; 34-29; 65-43

CIVATE: Margutti 18, Galli 12, Rotta 11, Minari S.9, Casati 8, Bianchi 8, Castagna 6, Panzeri 5, Negri 4, Corti 2, Casadei, Bosso. All. Pozzi.