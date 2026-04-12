Basket Serie DR1. Lecco ko con Erba, Civatese ai play-out

Lecco sconfitto 59-63 dalla capolista

La Civatese vince a Sondrio ma giocherà comunque i play-out

LECCO – È stata partita vera tra Basket Lecco e Le Bocce Erba. I blucelesti, anche se non avevano nulla da chiedere alla classifica dopo la vittoria di Binzago, hanno comunque impegnato la capolista fino agli ultimi secondi nonostante le assenza di Jakimovsky e Castagna.

Erba inizia convinta (2-8) ma il Lecco reagisce prontamente con un parziale di sette punti consecutivi, prendendo il comando della partita. I lariani volano via, arrivando a sfiorare la doppia cifra di vantaggio e andando negli spogliatoi con cinque punti di margine (31-26).

La ripresa è ancora Erba a partire meglio – parziale di sette punti consecutivi – ma i lariani non mollano grazie a un incontenibile Cherubini. Gli erbesi arrivano fino a sei punti di vantaggio (43-49), i blucelesti rientrano per un finale thriller in cui i ragazzi di coach Massimo Meneguzzo tremano dalla lunetta.

Sotto 59-61 a pochi secondi dalla fine, gli erbesi fanno 0/2, recuperando però il rimbalzo offensivo. I successivi due personali sigillano il 59-63 finale.

“Non eravamo al completo, ma comunque abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con la prima della classifica – dichiara coach Meneguzzo – peccato per la percentuale ai liberi. Adesso andremo a vendere cara la pelle nei play-off”

BASKET LECCO – LE BOCCE ERBA 59-63

PARZIALI: 17-14, 31-26, 44-49

LECCO: Radice, Galbiati n.e, Grillo 3, Jakimovsky n.e, Tentori 4, Castagna n.e, Ferrari 5, Puzovic n.e, Moscatelli 2, Tomic 4, Cherubini 30, Marrazzo 11. All. Meneguzzo.

SONDRIO – La SRN Group Civatese ha fatto il suo dovere, vincendo sul campo della Sportiva Sondrio 67-80, ma non è bastato per evitare i play-out.

I grigiorossi partono bene nel primo quarto (14-24), subendo il rientro di Sondrio nella seconda frazione. I valtellinesi di coach Christian Testa si rimettono in partita e hanno solo tre punti da recuperare alla fine del terzo quarto (57-60).

L’ennesimo tentativo di fuga lecchese nell’ultimo quarto è quello buono. Sondrio cede e i lecchesi possono festeggiare una vittoria preziosa solo per il morale. La contemporanea sconfitta di Nibionno in casa contro la Forti e Liberi manda i monzesi ai play-off, con Cabiate – vincente a Varedo – nona e la Civatese decima, in attesa del play-out.

“L’ultima partita di stagione venire a Sondrio non è mai semplice; siamo riusciti a scavare il vantaggio dopo la pausa e a gestire il loro rientro” dichiara il coach civatese Marco Pozzi.

SPORTIVA SONDRIO – SRN GROUP CIVATESE 67-80

PARZIALI: 14-24; 38-45; 57-60

CIVATE: Rotta 22, Margutti 13, Castagna 9, Panzeri 9, Galli 7, Minari S. 7, Bianchi 6, Corti 4, Casati 2, Bosso 1, Casadei, Negri ne. All. Pozzi.