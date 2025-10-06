Basket Serie DR1. Lecco sorride, Civatese sconfitta

Esordio casalingo vincente per i lecchesi contro Monza (76-62)

Civatesi sconfitti sul campo di Villasanta (70-55)

LECCO – Il Basket Lecco ha rischiato di fare come la classica mucca di Erzegovina, rischiando di rovesciare un “secchio colmo di latte” ma riuscendo comunque a cogliere il primo successo stagionale, battendo la Forti e Liberi Monza 76-62.

Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio (35-30), i ragazzi di coach Massimo Meneguzzo hanno spaccato in due la partita a inizio ripresa, con un parziale di tredici punti consecutivi (48-30).

In risposta Monza si rifugia in una difesa a zona che non lascerà fino alla fine del match. Gli ospiti arriveranno a soli quattro punti di scarto nell’ultimo quarto grazie all’esperto Pagani ma uno scatenato Jakimovsky – 9 punti nell’ultimo quarto – e un solido Cherubini da 20 punti consentiranno ai blucelesti di scappar via nel finale.

“Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati pronti a reagire – dichiara coach Meneguzzo – sono contento di aver fatto giocare Castelli e Fall, proseguendo nel progetto di lancio dei nostri giovani. Quando recupereremo quelli che mancano vedremo quanto saremo competitivi. Oggi ringrazio in particolare Francesco Castagna, si è sacrificato giocando da quattro tattico e per noi è stato importante.

BASKET LECCO – FORTI E LIBERI MONZA 76-62

PARZIALI: 17-15, 35-30, 52-44

LECCO: Cherubini 20, Castagna 14, Jakimovsky 14, Marrazzo 11, Radice 10, Ferrari 5, Puzovic 2, Castelli, Fall, Gianola, Galbiati n.e, Peccati n.e, All. Meneguzzo

VILLASANTA – La SRN Group Civatese subisce la prima sconfitta stagionale sul campo dell’Italcontrol Villasanta, sconfitta in finale da Calolziocorte per la promozione in Serie C.

I padroni di casa allungano sul finire del primo quarto (21-15) e mantengono il divario invariato anche a metà partita (35-29).

Villasanta prova lo strappo nella terza frazione, arrivando anche a sfiorare i venti punti di vantaggio. Con estrema grinta i grigiorossi di coach Marco Pozzi si rimettono in partita, arrivando a due sole lunghezze a sei minuti dalla sirena finale. Lo sforzo della rimonta viene però pagato caro e i monzesi volano via nel finale, vincendo di quindici punti (70-55)

“Abbiamo giocato una partita importante contro una squadra ben costruita per salire – dichiara coach Pozzi – il distacco finale non rispetta la gara,i troppi rimbalzi concessi con secondi tiri hanno indirizzato la partita nel finale”.

ITALCONTROL VILLASANTA – SNR GROUP CIVATESE 70-55

PARZIALI: 21-15, 35-29, 55-44

CIVATESE: Tentori 15, Galli 10, Castagna 7, Corti 6, Panzeri 6, Bianchi 4, Minari 3, Negri 2, Rotta 2, Lomasto, Minari, Sberna. All. Pozzi.