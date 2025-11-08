Basket Serie DR1. Niang, infortunio al ginocchio

Il lungo si è infortunato in allenamento
Ancora incerti i tempi di recupero
LECCO – Non c’è pace per il mandellese Ibrahim Niang. Il più grande dei tre fratelli cestisti si è infatti infortunato un paio di settimane fa al ginocchio in allenamento. Già nell’ultima partita casalinga si era presentato con due vistose stampelle.
La diagnosi, dopo attenti esami, è un infortunio al menisco del ginocchio destro che necessiterà di un’operazione chirurgica.
“Niang ha fatto il pre-ricovero, entro quindici giorni sarà operato – dichiara il coach del Basket Lecco Massimo Meneguzzo – poi vedremo i tempi di recupero, sperando di averlo con noi il prima possibile”.
Al momento Niang non ha ancora esordito in campionato e potrebbe non rientrare prima del 2026.