Basket Serie DR1. Super Basket Lecco, si va a gara 3

Battuta la Sintostamp col punteggio di 78-56

Venerdì alle 21.15 la decisiva gara 3 a Gussola (Cr)

LECCO– Super vittoria del Basket Lecco contro la Sintostamp Gussola. I ragazzi di coach Massimo Meneguzzo difendono il campo di casa (78-56) e portano la serie alla terza partita, venerdì 24 aprile alle 21.15 in terra cremonese.

L’inizio dei blucelesti è sconcertante, almeno dal punto di vista offensivo. Il primo quarto si chiude 7-14, coi lariani che hanno un solo canestro dal campo. Gussola guadagna la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto, ma il Lecco è vivo dal punto di vista difensivo e inizia a ingranare in attacco.

Una tripla di Francesco Castagna segna il sorpasso dei blucelesti a quindici secondi dalla sirena di metà tempo (30-28).

Nella ripresa la formazione lariana stritola gli avversari con un ottima difesa e scappa via nel terzo quarto, per non voltarsi più indietro, chiudendo con oltre venti punti di margine.

“L’abbiamo vinta in difesa, poi siamo riusciti a trovare fluidità in attacco, prendendo tiri aperti con buone percentuali – dichiara coach Meneguzzo – adesso rilassiamoci, venerdì dovremo fare qualcosa di importante per espugnare il loro campo”.

BASKET LECCO – SINTOSTAMP GUSSOLA 78-56

PARZIALI: 7-14; 30-28; 56-38

LECCO: Radice, Grillo 6, Jakimovsky 11, Tentori 6, Gianola n.e, Castagna 8, Ferrari 8, Puzovic n.e, Moscatelli 6, Tomic 8, Cherubini 11, Marrazzo 14. All. Meneguzzo.