Basket Serie DR1. Un buon Basket Lecco espugna Villasanta

Vittoria esterna per 72-77
23 punti per il playmaker Lorenzo Cherubini
VILLASANTA – Il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo riscatta la sconfitta di settimana scorsa contro Rovello andando a vincere in maniera convincente contro l’Italcontrol Villasanta, formazione esperta e tra le favorite alla promozione in Serie C.
L’inizio del primo quarto è subito esplosivo per la formazione lariana (15-26). Affidandosi alle buone percentuali nel tiro da oltre l’arco dei tre punti i lecchesi vanno negli spogliatoi con un buon margine (32-41).
La formazione bluceleste difende il vantaggio preso nel primo tempo fino alla sirena finale, rintuzzando i tentativi di rimonta dei brianzoli (72-77).
Ottima prova di Lorenzo Cherubini, autore di una gara da 23 punti. Doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi per Giacomo Marrazzo.
“Abbiamo giocato bene nei primi venti minuti, tirando il 50% da tre punti – dichiara coach Meneguzzo – nella ripresa, grazie a una difesa forte, abbiamo portato la partita a casa contro una squadra esperta, che non ci ha regalato nulla”.
ITALCONTROL VILLASANTA – BASKET LECCO 72-77
PARZIALI: 15-26, 32-41, 51-58
LECCO: Radice 7, Galbiati n.e, Castelli, Jakimovski 7, Gianola n.e, Castagna 10, Ferrari 3, Puzovic 2, Tomic 10, Cherubini 23, Marrazzo 15, Peccati n.e. All. Meneguzzo.