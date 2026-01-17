Basket Serie DR1. Venerdì nero per le lecchesi

Basket Lecco sconfitto a Monza (72-64)

La Civatese dura un tempo contro Villasanta (54-92)

MONZA – Non si arresta la serie negativa per un incerottato Basket Lecco. La società bluceleste ha perso ieri a Monza contro la Forti e Liberi ed è giunta alla terza sconfitta consecutiva.

Dopo un primo quarto tutto a favore dei padroni di casa, i ragazzi di coach Massimo Meneguzzo sono riusciti a rimettere in piedi la partita nelle due frazioni centrali, affacciandosi all’ultimo quarto con un solo punto da recuperare (52-51).

Gli esperti giocatori monzesi hanno però chiuso i conti negli ultimi dieci minuti, vincendo 72-64.

Da segnalare la buona prova di Ibrahim Niang – doppia doppia da 14 punti e 12 rimbalzi – e l’esordio del nuovo playmaker Pietro Moscatelli, proveniente da Cantù. Per lui 7 punti in venti minuti di gioco.

FORTI E LIBERI MONZA – BASKET LECCO 72-64

PARZIALI: 21-13; 38-34; 52-51

LECCO: Radice 10, Galbiati n.e, Castelli n.e, Panizza ne, Moscatelli 7, Niang 14, Gianola 6, Castagna 15, Ferrari 5, Puzovic, Tomic 2, Marrazzo 5. All. Meneguzzo

ANNONE – Netta sconfitta casalinga per la SRN Group Civatese. I grigiorossi perdono in casa contro l’Italcontrol Villasanta di quasi quaranta punti (54-92).

Fin dall’inizio la formazione brianzola fa capire di non essere venuta in gita. Dopo lo sprint iniziale (2-11), gli ospiti si mantengono avanti di una decina di puntu per tutto il primo tempo (37-46), rintuzzando tutti i tentativi di rimonta grigiorossi.

Nella ripresa Villasanta vola via, con il Civitz che crolla verticalmente con un ultimo quarto da soli quattro punti segnati.

“Sapevamo che fisicamente avremmo fatto fatica se aggiungiamo le brutte percentuali da tre, diventa impossibile contenere il gap – dichiara coach Marco Pozzi – ci servirà da lezione per le prossime partite”.

SRN GROUP CIVATESE – ITALCONTROL VILLASANTA 54-92

PARZIALI: 18-28; 37-46; 50-72

CIVATE: Margutti 14, Minari S. 10, Bianchi 9, Tentori 6, Panzeri 5, Corti 4, Lomasto 4, Galli 2, Negri, Minari L,, Brusadelli, Castagna. All, Pozzi