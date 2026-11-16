Basket Serie DR2. Olginate sconfitta a Morbegno

I valtellinesi vincono 77-64

14 punti per Invernizzi e Defendi

MORBEGNO – Si interrompe la striscia di imbattibilità stagionale della Nuova Pallacanestro Olginate lontano dal PalaRavasio. I ragazzi di coach Marzio Puglisi hanno perso sabato scorso sul campo della Pezzini Morbegno.

La sfida tra valtellinesi e lecchesi è stata piuttosto equilibrata, nonostante una partenza con le marce basse da parte degli ospiti.

Olginate è stata brava a restare in partita fino a circa tre minuti dalla sirena finale quando, complice l’esperienza, Morbegno ha allungato in maniera definitiva fino al 77-64 finale.

Ottime le prove di Defendi e Invernizzi, 14 punti a testa.

“Credo che il risultato finale sia un po’ bugiardo rispetto a quanto si è visto in campo – dichiara coach Puglisi – abbiamo disputato una partita di grande intensità e qualità, ma alcuni episodi e la maggiore esperienza degli avversari hanno finito per indirizzare il risultato”

PEZZINI MORBEGNO – NP OLGINATE 77-64

PARZIALI:

OLGINATE: L. Brambilla, Marchesi 4, Gilardi, Oriana 7, Balossi, Defendi 14, Buizza 4, Fiore 2, Invernizzi 14, Panzeri 8, Mattavelli 4, Galli 7