Basket Serie DR3. Aurora San Francesco, Bolliti indigesti

Almenno vince 59-63
Doppia cifra per Galluresi (15) e Gerosa (13)
MALGRATE – Sconfitta di misura per l’Aurora San Francesco di coach Marco Cantini. Gli auronini hanno perso la sfida interna contro i Bolliti Almenno, al termine di una gara piuttosto equilibrata.
Il primo spunto è dei bergamaschi, ma l’Aurora si rimette in carreggiata con tre canestri da tre punti consecutivi (11-15). Il buon momento prosegue anche nel secondo quarto grazie all’apporto positivo della panchina.
L’Aurora torna dagli spogliatoi con un vantaggio si tre punti (30-27), subito rintuzzato dagli ospiti nel terzo quarto.
L’ultima frazione, nel finale punto a punto, Almenno fa valere l’esperienza e porta a casa la partita (59-63).
AURORA SAN FRANCESCO – BOLLITI ALMENNO 59-63
PARZIALI: 11-15; 30-27; 43-43
LECCO: Galavresi 15, Gerosa 13, Mataloni 7, Consonni 6, Paruzzi 4 Ravasio 4, Angeli 4, Fezzi 2, Molinari 2, Galbiati 2, Ciotoli; Gianoli n.e. All. Cantini.
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