Basket Serie DR3. Aurora San Francesco ko contro San Pellegrino

Sconfitta onorevole per gli aurorini (58-68)

Sicura la sfida di play-out contro i Rhinos Robbiate

CALOLZIOCORTE – Un buon primo tempo non è bastato all’Aurora San Francesco per poter vincere il match contro la U.S.S. San Pellegrino Terme, per tutto il campionato ai vertici della classifica.

L’inizio di gara è promettente per la formazione di coach Guy Kaho, che chiude il primo tempo avanti di tre punti (19-16) e resiste al ritorno della formazione bergamasca nel secondo, andando negli spogliatoi a metà partita in perfetta parità.

Nella ripresa San Pellegrino approfitta dell’esperienza dei proprio giocatori per allungare progressivamente nel punteggio, sino a vincere il match di dieci punti esatti (58-68).

“Purtroppo siamo arrivati nel quarto quarto con poca benzina e lucidità, ma comunque abbiamo fatto una buona partita – dichiara il dirigente Marco Cantini – adesso abbiamo l’ultima di campionato con Boca Basket mercoledì e poi giocheremo i play-out”.

La netta sconfitta di Robbiate contro Treviolo (54-87) esclude i Rhinos dalla corsa play-off, lasciando l’ottava posizione alla NP Olginate, vincente nella sfida contro Carnate. Saranno proprio i biancorossi robbiatesi gli avversari dell’Aurora nella sfida di play-out per mantenere la categoria.

AURORA SAN FRANCESCO – USS SAN PELLEGRINO TERME 58-68

PARZIALI: 19-16; 36-36; 50-54.

LECCO: Ravasio 11 Rossi 9, Paruzzi 9, Gerosa 9, Franzolini 6, Dell’Oro 4, Castagna 4, Angeli G. 3, Gianoli 2 ,Molinari 1 Scala 0, Colombo n.e. All. Kaho