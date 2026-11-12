Basket Serie DR3. Aurora, sconfitta casalinga

Vince il Campagnola Don Bosco (43-58)
Venerdì il “derby” in casa di Calolziocorte
MALGRATE – Sconfitta casalinga per l’Aurora San Francesco. Domenica sera gli aurorini di coach Marco Cantini hanno perso contro la Campagnola Don Bosco Lissone col punteggio di 43-58.
Nonostante la sconfitta, l’Aurora veleggia a metà classifica, con tre vittorie in sei turni di campionato.
Nel primo tempo i lecchesi non trovano mai la via del canestro, con 23 punti complessivi segnati in venti minuti di gioco (23-34).
Nella ripresa l’Aurora migliora la fase difensiva, ma offensivamente non riesce a sbloccarsi, chiudendo la gara con poco più di quaranta punti.
Venerdì 13 novembre l’Aurora sarà attesa dal derby contro la Carpe Diem Calolziocorte, al Lavello.
AURORA SAN FRANCESCO – CAMPAGNOLA DON BOSCO LISSONE 43-58
PARZIALI: 11-17; 23-34; 31-45
LECCO: Fezzi 13, Ravasio 7, Paruzzi 7, Mataloni 5, Consonni 4, Scala 3, Galavresi 3, Angeli 1, Pensoti, Rossi, Ciotoli, Frigerio. All. Cantini.
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