Basket Serie DR3. Basket Lecco, vittoria e secondo posto solitario

Ampia vittoria per i lecchesi (36-62)

Secondo posto preso, in attesa di San Pellegrino e Treviolo

MAPELLO (BG) – Al termine di una partita estremamente fisica – conclusa con due espulsi, uno per parte – il Basket Lecco espugna il campo del B3 Basket Mapello e, in attesa delle partite di Treviolo e San Pellegrino, sale momentaneamente al secondo posto in classifica.

Dal punto di vista del campo, la formazione lariana non ha avuto problemi a prendere le redini della partita, andando negli spogliatoi con oltre dieci punti di margine (21-32).

Nella ripresa l’eccellente difesa bluceleste lascia soli quindici punti totali ai padroni di casa.

I lariani aumentano progressivamente il vantaggio e chiudono la partita sul punteggio di 36-62.

Miglior marcatore per i lariani è stato Grazioli, con 10 punti.

“Devo dire bravi ai miei ragazzi per la vittoria – dichiara coach Massimo Meneguzzo – va bene il gioco fisico, ma ieri si è andati ben oltre”.

B3 BASKET MAPELLO – BASKET LECCO 36-62

PARZIALI: 9-12; 21-32; 29-45

LECCO: Radice 7, Antoniani 7, Pennacchio 5, Rossi 6, Castagna 6, Grazioli 10, Ferrari 8, Diagne 1, Mataloni, Puzovic 1, Galbiati 2, Gianola 9. All. Meneguzzo.