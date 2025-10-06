Basket Serie DR3. Bene Olginate, a Rovagnate il derby con l’Aurora

Olginate espugna il campo di Almeno (75-83)

A Rovagnate il derby contro l’Aurora San Francesco (79-95)

ALMENNO – Comincia con una vittoria il campionato di Serie DR3 per la Nuova Pallacanestro Olginate. La squadra giovanissima – composta da quasi tutti U19 – ha espugnato il campo dei Bolliti Almenno col punteggio di 75-83.

La NPO parte bene nel primo quarto (19-23) ma “i bolliti” non si dimostrano per nulla tali nella seconda frazione, ribaltando il match e andando al riposo con quattro punti di vantaggio (43-29).

Nella ripresa Olginate – guidata dai 25 punti di Nicholas Manzoni e dai 18 di Cristiano Motta – prende definitamente il comando della partita, allungando nel finale.

“Una vittoria di squadra, pur consapevole che bisogna lavorare su alcuni aspetti – dichiara coach Marzio Puglisi – Olginate-esce a testa alta, e mi ha fatto molto piacere vedere che alcuni giovani hanno avuto coraggio di osare. Rimaniamo sempre concentrati e lavoriamo per la prossima sfida”.

BOLLITI ALMENNO – NP OLGINATE 75-83

PARZIALI: 19-23, 43-39, 58- 63

OLGINATE: Mattavelli 4, Defendi 9, Meani 2, Motta 18, Oriana, Sottocorno, Panzeri 4, Manzoni 25, Fiore 18, Milani 2, Gilardi 1. All.: Puglisi

CALOLZIOCORTE – Il primo derby della stagione se lo aggiudica l’ARS Rovagnate, in casa dell’Aurora San Francesco (79-95).

Gli aurorini partono subito male nel primo tempo, con oltre dieci punti da recuperare a metà gara (36-47).

Il terzo quarto la formazione casalinga dà qualche segnale di vita e nell’ultima frazione i ragazzi di coach Marco Brusadelli sono di nuovo in partita, con quattro punti da recuperare (77-81) e ancora due minuti sul cronometro.

La risposta di Rovagnate è chirurgica: quattro triple su altrettanti tiri e sipario calato.

“Siamo soddisfatti, 79 punti segnati per noi sono tanti e sono canestri di squadra – dichiara coach Brusadelli – questa squadra viene da due anni non bellissimi, ha bisogno di ritrovar fiducia e di costruire un gioco credibile. Ci stiamo lavorando, c’è buon potenziale ma ci vuole tempo. Abbiamo spunti positivi e anche qualcuno negativo su cui lavorare. Loro erano più esperti, per noi giocare contro Marinello e Maga è sicuramente un’occasione di crescita”.

AURORA SAN FRANCESCO – ARS ROVAGNATE 79-95

PARZIALI; 16-21; 36-47; 56-60

LECCO: Angeli G. 20. Galavresi 18, Fezzi 9, Corti 8, Ravasio 6 , Paruzzi 9, Mataloni 5 Gianoli 2, Gerosa 2, Castagna , Angeli R. Scala ne, Coach. Brusadelli M.