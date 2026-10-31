Basket Serie DR3. Brava Aurora, espugnata Galbiate

L’Aurora vince 50-55
11 punti per Mattia Galavresi
GALBIATE – Prosegue la serie positiva per l’Aurora San Francesco. La formazione di coach Marco Cantini ha espugnato il campo della Due Vi Galbiate di coach Bruno Cesana, al termine di una gara molto combattuta (50-55).
La prima parte di gara si svolge sui binari preferiti dai padroni di casa, con ritmi lenti e compassati e Nasatti a segnalarsi in area, faticosamente limitato dagli aurorini (33-23).
La ripresa coach Cantini decide di limitare Nasatti, scommettendo sulle percentuali da fuori degli esterni galbiatesi. L’azzardo paga ottimi dividendi soprattutto nel terzo quarto, in cui Galbiate segna la miseria di sei punti.
Nel quarto periodo l’Aurora la ribalta completamente, andando a ottenere un prezioso foglietto rosa.
DUE VI GALBIATE – AURORA SAN FRANCESCO 50-55
PARZIALI: 13-10; 33-23; 39-35
LECCO: Galavresi 11, Mataloni 9, Fezzi 7, Paruzzi 6, Frigerio 6 .Angeli 6, Ravasio 5; Molinari 3, , Rossi 2, Galbiati, Scala, Ciotoli. . All. Cantini
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