Basket Serie DR3. Civatese, I Canarins volano troppo alto

Agrate vince col punteggio di 83-49

Terza sconfitta consecutiva per i grigiorossi

AGRATE– Terza sconfitta consecutiva per la SNR Group Civatese, in un trittico di impegni che ha visto comunque i lecchesi affrontare due delle migliori formazioni del girone, il Le Bocce Erba – attualmente primo e imbattuto – e gli Agrate Canarins, seconda forza del campionato con una sola sconfitta in sette partite.

L’inizio di gara vede i Canarini mettere subito il turbo (10-2). Gli ospiti grigiorossi non vogliono far la figura delle comparse e si rimettono subito in carreggiata, ma alla fine del primo tempo sono comunque dodici i punti da recuperare (40-28).

L’attacco di coach Marco Pozzi si inceppa nella terza frazione – solo otto punti segnati! – e Agrate ne approfitta per volare via, toccando prima i venti punti di margine e poi ampliando ancora il divario fino al punteggio di 83-49.

Unico giocatore in doppia cifra Simone Minari a quota 11 punti.

CANARINS AGRATE – SRN GROUP CIVATESE 83-49

PARZIALI: 24-19; 40-28; 60-36

CIVATE: Minari S.11, Minari L.7, Corti 7, Margutti 5, Lomasto 5, Castagna 3, Casadei 3, Panzeri 3, Galli 2, Negri 2, Bianchi 1, Tentori. All. Pozzi.