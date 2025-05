Basket Serie DR3. Gimar Lecco, vittoria e quarto posto

Battuto il Basket Carnate (71-56)

Venerdì i play-off contro la Due Vi Galbiate

LECCO – La Gimar Lecco vince la sfida interna contro il Basket Carnate ma, a causa delle contemporanee vittorie di Treviolo e San Pellegrino, non riesce a risalire ulteriori posizioni in classifica, chiudendo il suo campionato al quarto posto.

Dopo un primo quarto di sostanziale parità (10-9), sono i ragazzi di coach Massimo Meneguzzo a farsi preferire nei quarti centrali. I lariani vanno negli spogliatoi con dieci punti di vantaggio (31-21) e allungano ulteriormente nella ripresa, vincendo col punteggio di 71-56.

Grande prova del playmaker Marco Gianola, autore di una gara da 18 punti e 4/7 da tre punti.

“Siamo sempre stati in controllo – dichiara coach Meneguzzo – loro non hanno mai mollato e hanno provato a metterci in difficoltà coi cambi di difesa e il loro gioco veloce, ma abbiamo avuto una buona reazione”.

Venerdì prossimo la società lecchese inizierà i play-off in casa della Due Vi Galbiate. Serie al meglio delle due partite, in caso di una vittoria a testa conterà la differenza punti.

L’altro “derby” sarà quello tra Aurora San Francesco – sconfitta in settimana sul campo del Boca Basket – e Rhinos Robbiate, in palio la possibilità di restare in DR3. Turno al meglio delle tre partite, eventuale bella in casa dei biancorossi robbiatesi.

BASKET LECCO – BASKET CARNATE 71-56

PARZIALI: 9-11; 28-29; 42-56

LECCO: Radice 7, Pennacchio, Ross 8, Castagna 11, Grazioli 3, Ferrari 4, Diagne 2, Mataloni 3, Puzovic 7, Gianola 18, Torri 8, Peccati. All. Meneguzzo.