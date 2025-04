Basket Serie DR3. Il Basket Lecco sbanca il campo del Boca Basket

Vittoria esterna col punteggio di 51-56

In panchina coach Toniolo sostituisce coach Meneguzzo, indisposto

BERGAMO – Preziosa vittoria esterna per il Basket Lecco sul campo del Boca Basket Bergamo, settima forza del campionato. La formazione lariana per l’occasione era guidata da coach Filippo Toniolo, che ha preso il posto di coach Massimo Meneguzzo, a riposo.

La sfida tra lecchesi e bergamaschi è molto combattuta. Il Boca Basket punta sulla fisicità e su una zona 1-3-1 molto aggressiva per cercare di portare dalla sua parte il match, con le squadre che vanno negli spogliatoi in perfetta parità (28-28).

L’equilibrio non si smuove neanche alla fine del terzo quarto (44-44), coi lecchesi che riescono a scappar via solo nell’ultima parte di partita e sigillano il match (51-56) coi tiri liberi di Francesco Castagna, autore di 10 punti in serata.

BOCA BASKET BERGAMO – BASKET LECCO 51-56

PARZIALI: 15-19; 28-28; 44-44

LECCO: Radice 9, Pennacchio, Rossi 11, Castagna 10, Grazioli 5, Ferrari 7, Diagne 3, Mataloni 2, Pizovic 2, Gianola 3, Torri 4, Peccati n.e. All. Toniolo.