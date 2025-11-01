Basket Serie DR3. La NPO vince il derby con l’Aurora

Vittoria per gli olginatesi (60-53)

L’Aurora dura un tempo, poi la rimonta dei padroni di casa

OLGINATE – Al termine di una partita molto combattuta la NP Olginate di coach Marzio Puglisi vince il derby di serie DR3 contro l’Aurora San Francesco di coach Marco Brusadelli.

La partenza del match è sorprendente per la formazione di casa: un’Aurora San Francesco pimpante prende subito il comando delle operazioni (12-17). Nella seconda frazione sono ancora gli ospiti a farsi preferire, andando al riposo con quasi la doppia cifra di vantaggio (29-38).

Il rientro dagli spogliatoi ribalta completamente la partita. L’Aurora perde precisione in attacco – solo 6 punti nel terzo quarto – e i giovani di Olginate si rimettono in pista, prendendo il controllo del match e vincendo col punteggio di 60-56 al termine di un finale elettrizzante.

“Una bella partita tra due squadre molto corrette, giocata a viso aperto – dichiara coach Brusadelli – volevamo fare una buona prova in difesa e ci siamo riusciti. Nella ripresa abbiamo pagato un po’ di condizione, si è spenta un po’ la luce in attacco. Per noi è stata una buona prova e guardiamo alle prossime partite con fiducia”.

NP OLGINATE – AURORA SAN FRANCESCO 60-53

PARZIALI: 12-17; 29-38; 43-44

LECCO: Angeli G. 11, Galavresi 7, Paruzzi 6, Fezzi 6, Mataloni 6, Gerosa 5, Molinari 5, Bassani 4, Castagna 2, Corti 2, Ravasio 2, Rossi. All. Brusadelli M.