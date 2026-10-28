Basket Serie DR3. L’Aurora sorride dopo un supplementare

Battuta la Pol. Besanese (75-72)

Molinari impatta la gara, poi supplementari vinti col brivido

MALGRATE– Incoraggiante vittoria per la formazione dell’Aurora San Francesco guidata da coach Marco Cantini. I cestisti lecchesi hanno respinto l’assalto della Polisportiva Besanese, dopo un tempo supplementare (75-72).

Per tutti e quaranta i minuti nessuna delle due formazioni riesce a prendere con decisione il comando della partita.

Alla fine dei regolamentari è però la formazione ospite ad avere due punti in più. Il tiro del pareggio di Carlo Molinari e il successivo errore dei besanesi sull’ultimo tiro manda tutti all’over time.

Nel supplementare la partita si innervosisce; l’Aurora non perde la trebisonda e, nonostante qualche errore di troppo nei tiri liberi, porta a casa un meritato foglietto rosa (75-72).

AURORA SAN FRANCESCO – POL. BESANESE 75-72 (d.t.s)

PARZIALI: 15-14; 33-34; 55-53; 63-63

LECCO: Fezzi 18, Mataloni 13, Consonni 12, Galavresi 10, ; Ravasio 9, Molinari 4,Gianoli 4, Paruzzi 3, Pensotti 2. Galbiati , Rossi, Frigerio. All. Cantini