Basket Serie DR3. L’Aurora spazza via Calolzio, bene Mandello

Aurorini inarrestabili al Lavello (33-73)
Bene Mandello contro Rovagnate (89-81)
CALOLZIOCORTE – Il derby del Lavello se lo prende una fantastica Aurora San Francesco, capace di dominare i padroni di casa della Carpe Diem Calolziocorte.
Fin dal primo quarto (12-23) si è capito che gli aurorini avevano tutt’altro approccio rispetto ai calolziesi. La partita è avanzata su questa falsa riga: ogni quarto la formazione ospite aveva il doppio dei punti di quella di casa, fino al nettissimo 33-73 finale.
“Non siamo mai stati in partita dall’inizio alla fine e l’approccio dei ragazzi non è stato quello corretto – dichiara coach Luca Missaglia – l’Aurora ha dimostrato maggiore voglia di vincere e ha meritato il successo”.
CARPE DIEM CALOLZIOCORTE – AURORA SAN FRANCESCO 33-73
PARZIALI: 12-23; 19-38; 29-58
CALOLZIOCORTE: Bonacina 10, Brusadelli M 7, Porcaro 4, Momo 4, Invernizzi 4, Baldissarri 2, Sala 2. All. Missaglia
LECCO:
MANDELLO DEL LARIO – Torna alla vittoria la D’Avino Consulting Mandello, al termine di una gara molto intensa contro l’ARS Rovagnate.
Gli ospiti partono meglio (23-27), ma Mandello non ha intenzione di regalare nulla. I lariani migliorano la fase difensiva e all’intervallo hanno sei punti di vantaggio (46-40).
Nella ripresa Marinello e i lunghi di Rovagnate provano a tenere in scia la squadra di coach Testa; Mandello mantiene un piccolo margine, rischiando nell’ultimo minuto di venire rimontata. Fortunatamente per i tifosi lariani, gli arancioblu chiudono il match sul punteggio di 89-81.
Ottima la prova di Antoniani, 20 punti per lui.
“Oggi sono molto soddisfatto della squadra – dichiara coach Claudio Cortiana – dopo la trasferta di Besana abbiamo chiesto una reazione ai giocatori, anche a livello caratteriale e sono molto contento della loro risposta, questa deve essere la strada.”
D’AVINO CONSULTING MANDELLO – ARS ROVAGNATE 89-81
PARZIALI: 23-27; 46-40; 72-64
MANDELLO DEL LARIO: Sartor 2, Carissimi 11, Zucchelli 1, Rossani V. 1, Bonfanti 8, Fagetti, Gaddi 10, Rossani C. 6, De Gregorio 18, Borsani 6, Scala 6, Antoniani 20. All. Cortiana
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.