Basket Serie DR3. L’Aurora spazza via Calolzio, bene Mandello

Aurorini inarrestabili al Lavello (33-73)

Bene Mandello contro Rovagnate (89-81)

CALOLZIOCORTE – Il derby del Lavello se lo prende una fantastica Aurora San Francesco, capace di dominare i padroni di casa della Carpe Diem Calolziocorte.

Fin dal primo quarto (12-23) si è capito che gli aurorini avevano tutt’altro approccio rispetto ai calolziesi. La partita è avanzata su questa falsa riga: ogni quarto la formazione ospite aveva il doppio dei punti di quella di casa, fino al nettissimo 33-73 finale.

“Non siamo mai stati in partita dall’inizio alla fine e l’approccio dei ragazzi non è stato quello corretto – dichiara coach Luca Missaglia – l’Aurora ha dimostrato maggiore voglia di vincere e ha meritato il successo”.

CARPE DIEM CALOLZIOCORTE – AURORA SAN FRANCESCO 33-73

PARZIALI: 12-23; 19-38; 29-58

CALOLZIOCORTE: Bonacina 10, Brusadelli M 7, Porcaro 4, Momo 4, Invernizzi 4, Baldissarri 2, Sala 2. All. Missaglia

LECCO:

MANDELLO DEL LARIO – Torna alla vittoria la D’Avino Consulting Mandello, al termine di una gara molto intensa contro l’ARS Rovagnate.

Gli ospiti partono meglio (23-27), ma Mandello non ha intenzione di regalare nulla. I lariani migliorano la fase difensiva e all’intervallo hanno sei punti di vantaggio (46-40).

Nella ripresa Marinello e i lunghi di Rovagnate provano a tenere in scia la squadra di coach Testa; Mandello mantiene un piccolo margine, rischiando nell’ultimo minuto di venire rimontata. Fortunatamente per i tifosi lariani, gli arancioblu chiudono il match sul punteggio di 89-81.

Ottima la prova di Antoniani, 20 punti per lui.

“Oggi sono molto soddisfatto della squadra – dichiara coach Claudio Cortiana – dopo la trasferta di Besana abbiamo chiesto una reazione ai giocatori, anche a livello caratteriale e sono molto contento della loro risposta, questa deve essere la strada.”

D’AVINO CONSULTING MANDELLO – ARS ROVAGNATE 89-81

PARZIALI: 23-27; 46-40; 72-64

MANDELLO DEL LARIO: Sartor 2, Carissimi 11, Zucchelli 1, Rossani V. 1, Bonfanti 8, Fagetti, Gaddi 10, Rossani C. 6, De Gregorio 18, Borsani 6, Scala 6, Antoniani 20. All. Cortiana