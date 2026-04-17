Basket Serie DR3. Lecco e Civatese, inizia la post season

Il Lecco a Gussola per sognare

La Civatese aspetta la Pol. Caluschese

LECCO – Il Basket Lecco sogna la Serie C, la SRN Group Civatese di restare in DR1. Le due formazioni inizieranno questa sera la loro post season, rispettivamente contro Sintostamp Gussola e Pol. Caluschese.

I ragazzi di coach Massimo Meneguzzo sono quasi al completo, col solo Francesco Castagna leggermente acciaccato. La sfida contro la Sintostamp Gussola presenta diverse difficoltà, in primis la lunghissima trasferta per raggiungere il campo della formazione cremonese.

Gussola, terza in classifica, ha perso solo una volta sul campo di casa in questa stagione.Riassumendo, al Lecco serve la classica impresa, per passare dovrà espugnare almeno una volta il campo avversario, in una sfida al meglio delle tre partite.

“Jakimovsky ci sarà, Castagna è in forse – dichiara coach Meneguzzo – loro sono una squadra tosta e molto esperta, che da anni prova a salire. I play-off sono sempre un terno al lotto e non c’è mai nulla di scontato”.

Gara 1 questa sera a Gussola (Cr) alle 21.15, gara 2 a Lecco, martedì 21 aprile alle 21. Eventuale gara 3 a Gussola, venerdì 24 aprile.

Serviranno tre vittorie alla Civatese per mantenere il posto in Serie DR1. Al contrario del Lecco, i ragazzi di coach Marco Pozzi partiranno col vantaggio del fattore campo e avranno l’ipotetica “bella” al PalaCivitz. Avversaria sarà la Pol. Caluschese, penultima nel Girone A, con una serie aperta di sette sconfitte consecutive.

I bergamaschi non vincono una partita da oltre due mesi, dal 13 febbraio scorso.

“Loro sono una squadra giovane che ha grande corsa e intensità – dichiara coach Pozzi – dobbiamo stare attenti a non lasciargli fare il logo gioco e contemporaneamente sfruttare la nostra fisicità ed esperienza. Sarà importante partire col passo giusto e vincere la prima partita in casa”.

La serie inizierà questa sera al PalaCivitz alle 21.30. Gara 2 si giocherà domenica 26 aprile alle 18 al palazzetto di Carvico (Bg). Giovedì 30 aprile gara 3 a Civate, le eventuali gare 4 e 5 si disputerebbero il 10 maggio in casa della Caluschese e il 15 a Civate.