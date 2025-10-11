Basket Serie DR3. Olginate e Aurora, due vittorie

Olginate respinge l’assalto della Montecellese (77-64)

Aurora corsara sul campo del Basket Carnate (65-73)

OLGINATE – Esordio casalingo con vittoria per la formazione della NP Olginate che gioca in DR3. I lecchesi hanno battuto la Polisportiva Monticellese 77-64 al termine di una partita equilibrata, decisasi solo nell’ultimo quarto.

La sfida tra NPO e Monticellese è una sfida tra generazioni: da una parte un gruppo di giovani talenti, dall’altra vecchi e navigati volponi. Il risultato è un primo tempo di grande equilibrio, chiuso coi lecchesi avanti di due punti (45-43).

Nella ripresa Monticello si rintana nella classica zona ma Olginate risolve il problema con le triple di Oriana – miglior marcatore a quota 14 punti – e porta a casa il foglietto rosa.

“Era importante vincere in casa. Sono molto contento perché i ragazzi volevano questa vittoria. Perché era una sfida assolutamente alla nostra portata – dichiara coach Marzio Puglisi – vittoria meritata ma dobbiamo essere meno spreconi e meno distratti. Ho visto ancora troppe pause soprattutto dei ragazzi più giovani. Stiamo crescendo piano piano, quindi queste pause sono fisiologiche, spero di toglierle nel più breve tempo possibile”.

NP OLGINATE – POL. MONTICELLESE 77-64

PARZIALI: 22-21; 45-43; 60-57

OLGINATE: Defendi 8, Meani 11, Motta 10, Oriana 14, Sottocorno 7, Panzeri 2, Manzoni 9, Fiore 7, Milani 3, Gilardi 4, Losa 2, Balossi. All. Puglisi.

CARNATE – Prima vittoria per il neo coach Marco Brusadelli sulla panchina dell’Aurora San Francesco. L’allenatore civatese ha guidato la sua squadra al successo sul campo del Basket Carnete (65-73).

L’Aurora gioca bene i primi due quarti, mantenendo un discreto vantaggio per tutto il tempo (29-32). Carnate ha una buona reazione nella terza frazione, prendendo anche il comando della partita, ma tre “triple” di Pietro Castagna a cavallo tra il terzo e il quarto quarto lanciano i lecchesi.

L’Aurora arriva anche a toccare i quindici punti di vantaggio nell’ultima frazione ma l’espulsione di Mattia Galavresi complica le cose.

Carnate accorcia fino al meno cinque, ma non oltre e i lariani possono festeggiare il primo successo stagionale

“È stata una buona partita in cui abbiamo giocato bene, siamo sulla strada buona” dichiara soddisfatto il coach a fine gara.

BASKET CARNATE – AURORA SAN FRANCESCO 65-73

PARZIALI: 14-17; 29-32; 47-53

LECCO: Angeli G. 13. Castagna 11, Galavresi 9, Mataloni 9, Ravasio 8, Bassani 7, Corti 5, Gerosa 5, Paruzzi 2, Angeli R. 2, Pensotti 2, Gianoli. All. Brusadelli M.