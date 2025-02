Basket Serie DR3. Prosegue la corsa del Basket Lecco

Vinto il derby contro l’Aurora San Francesco (54-66)

Sesta vittoria consecutiva per i blucelesti

CALOLZIOCORTE – Il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo non si ferma. La formazione bluceleste ha vinto la sesta partita consecutiva andando a espugnare il campo dell’Aurora San Francesco nell’ennesimo derby di questo campionato di DR3.

A partite meglio sono gli aurorini ma, già alla fine del primo quarto, è il Basket Lecco a condurre l’incontro (16-22). I ragazzi di coach Guy Kaho provano a restare in partita ma i blucelesti non si scompongono. In una gara comunque combattuta e ben giocata, la formazione di coach Meneguzzo è stata in grado di mantenere la testa del match fino alla fine, cedendo solo (11-10) l’ultimo quarto.

Il Basket Lecco vince 54-66 e ormai è quarto in classifica. Più difficile la situazione dell’Aurora, penultima con due sole vittorie.

“Abbiamo vinto una partita combattuta, loro hanno provato più volte a rientrare, ma siamo stati bravi a rispondere” dichiara coach Meneguzzo.

“Partita bella, fisicamente intensa – dichiara il dirigente aurorino Marco Cantini – dopo i primi minuti in cui Aurora si porta in leggerissimo vantaggio, Lecco recupera e mette il muso avanti a fine quarto, senza mai venire impensierita nel punteggio anche se la partita in realtà è stata molto equilibrata. Buon clima in campo, partita corretta da entrambe le parti”.

Vittoria nel fine settimana anche per il Due VI Galbiate, capace di battere 72-60 il Basket Carnate.

AURORA SAN FRANCESCO – BASKET LECCO 54-66

PARZIALI: 16-22; 31-43; 43-54

AURORA: Ravasio 15, Diagne 13; Paruzzi 6 ,Dell’Oro 5, Corti 5,, Gerosa 2, Molinari 2, Rossi 2, Salvalaggio 2, Franzolini 1, Colombo 1 Angeli R. All. Kaho.

BASKET LECCO: Radice 9, Pennacchio 7, Rossi 2, Grazioli 13, Ferrari 2, Mataloni 2, Zucchelli n.e, Puzovic 8, Galbiati 3, Gianola 7, Torri 13, Peccati. All. Meneguzzo.