Basket Serie DR3. “Sette bello” per il Basket Lecco

Vinto il derby contro i Rhinos Robbiate (76-69)

Esordio per il playmaker Antoniani

LECCO – Settima vittoria consecutiva per il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. La formazione bluceleste ha difeso il Bione dall’assalto dei Rhinos di Robbiate (76-69), in una partita dai due volti.

L’inizio di gara è molto equilibrato (18-19), ma sono i quarti centrali che spaccano letteralmente in due la partita. Grazie a buone percentuali di tiro, i lariani chiudono la tera frazione avanti di oltre venti punti (65-44).

L’ultimo quarto lo spartito cambia notevolmente e gli ospiti si lanciano in una furiosa rimonta che però non riuscirà mai a portarli a comandare la partita. Da segnalare l’esordio tra le file blucelesti del playmaker classe 2002 Antoniani.

“È andato tutto bene fino al terzo quarto – dichiara il coach – nell’ultimo abbiamo commesso troppe ingenuità e gli avversari sono tornati in partita, nonostante fossimo stati avanti anche di 25 punti. Per nostri limiti di concentrazione abbiamo rischiato di buttare via una partita che avevamo in mano”.

BASKET LECCO – RHINOS ROBBIATE 76-69

PARZIALI: 18-19; 41-34; 65-44

LECCO: Radice 12, Antoniani 6, Pennacchio 15, Rossi, Ferrari 11, Mataloni 15, Zucchelli, Puzovic 4, Galbiati, Gianola 6, Galavresi, Torri 7. All. Meneguzzo