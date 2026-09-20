Basket Serie DR3. Sette lecchesi al via della stagione

Tutte inserite nel girone C

Mandello e Calolzio le nuove arrivate

LECCO – Saranno sette le formazioni lecchesi che si sfideranno nel girone C del campionato di Serie DR3 organizzato dalla FIP Lombardia.

Le formazioni che lo scorso anno erano già presenti nel girone sono la Due Vi Galbiate di coach Bruno Cesana, i Rhinos Robbiate, l’ARS Rovagnate allenata da Giacomo “Ciccio” Valenti e la Polisportiva Monticellese, oltre all’Aurora San Francesco, retrocessa e ripescata.

A loro si sono aggiunte la Carpe Diem Calolziocorte, che ripartirà da qui dopo aver rinunciato alla Serie C per motivi economici, e la D’Avino Consulting Mandello di coach Claudio Cortiana, vincitrice del campionato di Serie DR4.

Il calendario del campionato è stato ufficializzato dalla FIP pochi giorni fa. La stagione inizierà la prima settimana di ottobre con subito due derby: Galbiate sfiderà Robbiate e Calolzio andrà a giocare in casa della Monticellese.

L’ultima giornata si svolgerà alla fine di aprile, prima dell’inizio della seconda fase del campionato, coi play-off e i play-out.