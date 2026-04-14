Basket Serie DR3. Sorridono Olginate e l’Aurora San Francesco

La NPO espugna il campo di Ornago (72-75)

L’Aurora respinge l’assalto di Mapello (66-60)

ORNAGO – Non si arresta la corsa della prima della classe. La Nuova Pallacanestro Olginate ha faticato più del previsto ma alla fine ha espugnato il campo del Nino Ronco Ornago.

I ragazzi di coach Marzio Puglisi avevano vinto di quasi trenta punti la sfida dell’andata contro i monzesi (78-50). Al ritorno Ornago ha venduto carissima la pelle e Olginate ha vinto, soffrendo, di sole tre lunghezze (72-75).

La classifica vede la NPO saldamente in testa con 46 punti, dieci più della formazione ornaghese, seconda.

NINO RONCO ORNAGO – NP OLGINATE 72-75

PARZIALI:

OLGINATE:

CALOLZIOCORTE – Preziosa vittoria per l’Aurora San Francesco in casa contro il Basket Mapello. Gli aurorini staccano i Rhinos Robbiate in classifica e si portano a due sole lunghezze proprio dai bergamaschi, anche se con la differenza canestri a sfavore.

L’Aurora comincia bene nel primo tempo e, pur non riuscendo a staccare la formazione bergamasca, va al riposo con due punti di margine (31-29).

Nella quarta frazione i ragazzi di coach Marco Brusadelli toccano la doppia cifra di vantaggio, amministrando nel finale di gara (66-60).

Ottima prova per Bassani, autore di 21 punti.

“Una partita intensa e una bella vittoria – dichiara coach Brusadelli – paradossalmente questo successo potrebbe complicarci la corsa ai play-out, vedremo i risultati delle ultime due partite”.

AURORA SAN FRANCESCO – BASKET MAPELLO 66-60

PARZIALI: 13-12; 31-29; 48-46

LECCO: Bassani 21, Consonni 13, Gerosa 10, Paruzzi 7, Molinari 6, Mataloni 5, Ravasio 2, Gianoli 2, Pensotti, Galavresi, Angeli R – Castagna n.e. All. Brusadelli.