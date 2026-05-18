Basket Serie DR3. Vendetta Robbiate, Aurora giù!

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Lecco Aurora San Francesco DR3 20241119.

I Rhinos vincono gara 2 col punteggio di 67-73

“Dispiace, accettiamo il risultato del campo” dichiara coach Brusadelli

CALOLZIOCORTE – I Rhinos Robbiate riscattano la retrocessione dello scorso anno e resteranno in serie DR3 anche la prossima stagione. A retrocedere in DR4 è invece l’Aurora San Francesco di coach Marco Brusadelli, sconfitta anche nella seconda partita della serie (67-73), dopo aver perso la prima gara in trasferta.

L’Aurora parte in maniera combattiva, proponendo un quintetto piccolo e veloce e ottenendo la doppia cifra di vantaggio già nella prima frazione. Nella seconda però arriva il ritorno di fiamma degli ospiti, anche grazie ai soli sei punti segnati dagli aurorini (32-38).

Nella ripresa la sfida è andata avanti punto a punto. Con una tripla l’Aurora arriva a un solo punto di distacco a poco più di un minuto dalla fine del match, ma non oltre.
Robbiate vince e festeggia la salvezza.

“Una partita bella, abbiamo provato a riproporre le cose buone che si erano viste nel finale della prima partita, iniziando molto bene – dichiara coach Brusadelli – dispiace per il risultato finale, ma bisogna accetta il verdetto del campo”.

AURORA SAN FRANCESCO – RHINOS ROBBIATE 67-73
PARZIALI: 26-18; 32-38; 51-50
LECCO: Bassani 14, Galavresi 14, Consonni E 14, Mataloni 11, Ravasio 7, Rossi 4, Gianoli 2, ,Paruzzi 1, Castagna, Pensotti, Scala, Angeli R. All. Brusadelli.

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