Basket Serie DR3. Venerdì amaro, sorride solo l’Aurora

Gli aurorini espugnano Monticello (37-74)

Sconfitte per Mandello e Calolziocorte

MONTICELLO – L’Aurora San Francesco vendica la sconfitta casalinga contro Almenno andando a espugnare il campo della Pol. Monticellese.

Gli aurorini, senza coach Marco Cantini in panchina, hanno spaccato in due la partita fin dal primo quarto (5-22) e non si sono più voltati indietro.

Da segnalare l’ottima prestazione di un immarcabile Mattia Galavresi, autore di 26 punti.

POL. MONTICELLESE – AURORA SAN FRANCESCO 37-74

PARZIALI: 5-22; 18-38; 28-56

LECCO: Galavresi 26, Galbiati 10, Ciotoli 9; Ravasio 7, Fezzi 7, Mataloni 7, Molinari 4, Frigerio 2, Angeli 2, Pensotti, .Rossi, Invernizzi.

MANDELLO DEL LARIO– Primo stop stagionale per la D’Avino Consulting Mandello. I ragazzi di coach Claudio Cortiana sono stati fermati in casa dal Basket Sovico, in una gara dove hanno avuto molta difficoltà a trovare il fondo del canestro.

La sfida tra le due formazioni è a basso punteggio, col primo tempo che si conclude 21-22.

Come spesso succede in partite così tirare, sono gli episodi a fare la differenza. I brianzoli segnano tre “triple” consecutive nell’ultima frazione e ottengono il vantaggio decisivo per vincere 42-52.

“Davvero un peccato il risultato, che lascia non poca amarezza e delusione per come abbiamo gestito i minuti finali e, in generale, l’intera partita – dichiara coach Cortiana – credo che gli ospiti abbiano meritato questi due punti. Dalla partita di oggi possiamo imparare molto, io per primo, e da lunedì torneremo in palestra con l’ottica di proseguire la crescita di squadra per cancellare errori e serate come queste”.

D’AVINO CONSULTING MANDELLO – BASKET SOVICO 42-52

PARZIALI: 11-10; 21-22; 30-32

MANDELLO DEL LARIO: Scala 10, Antoniani 3, Lafranconi 2, Borsani, Rossani, De Gregorio 11, Gaddi 4, Carissimi 5, Panzeri 5, Zucchelli 2, Fagetti n.e., Ruzza n.e. All. Cortiana.

ALMENNO – Seconda sconfitta consecutiva per un’incerottata Carpe Diem Calolziocorte. I lecchesi perdono di dieci punti (64-54) sul campo di Almenno.

La partita prende la strada dei bergamaschi fin dal primo quarto (21-13), ma è nel secondo che Almenno dà la spallata decisiva (39-22).

Nella ripresa la Carpe Diem non riesce a rendersi mai veramente pericolosa, nonostante la buona prova di Luca Porcaro, autore di 18 punti.

“È stata una partita a due volti: abbiamo iniziato bene, eravamo a -5 alla fine del primo quarto – dichiara coach Luca Missaglia – nel secondo quarto siamo calati mentalmente e non siamo riusciti a tirar fuori nulla di buono. Verso la fine della partita ci siamo riavvicinati: abbiamo iniziato a girare bene e a difendere bene. Senza quel secondo quarto il risultato sarebbe stato diverso. Siamo consapevoli che stiamo crescendo e che questo percorso ci porterà delle soddisfazioni”.

ALMENNO BASKET – CARPE DIEM CALOLZIOCORTE 64-54

PARZIALI: 21-13; 39-22; 52-36

CALOLZIOCORTE: Porcaro 18, Torri 12, Invernizzi 6, Savazzi 5, Suzani 4, Brusadelli 4, Momo 3, Moltrasio 2. All. Missaglia.