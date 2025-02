Basket Serie DR3. Vittorie esterne per Aurora e Olginate

Aurorini vincenti a Orio Sotto (46-60)

Olginate espugna il campo del Boca Basket (65-70)

OSIO SOTTO (BG) – Vittoria fondamentale per l’Aurora San Francesco sul campo del Basket Osio Sotto. I lecchesi riscattano la sconfitta dell’andata – unica vittoria degli orobici in campionato – e riescono anche a ribaltare la differenza canestri.

Al termine del primo quarto l’Aurora ha già il doppio dei punti degli avversari (7-14), ma i ragazzi di coach Guy Kaho non si accontentano: grazie a un’ottima difesa i lecchesi vanno negli spogliatoi con un margine rassicurante (20-35).

Osio Sotto prova a rientrare nel terzo quarto, cercando di difendere almeno la differenza canestri di dodici punti ottenuta all’andata. L’Aurora riesce però nell’impresa di vincere di quattordici (46-60).

Con questa vittoria l’Aurora arriva a 8 punti, staccando Mapello e Carnate.

BASKET OSIO SOTTO – AURORA SAN FRANCESCO LECCO 46-60

PARZIALI: 7-14; 20-35; 35-42

LECCO: Angeli G. 11, Ravasio 11, Diagne 8, Rossi 10, Molinari 5, Gerosa 5, Corti 4, Paruzzi 4, Franzolini 2, Scala 0, Salvalaggio, Dell’Oro. All. Kaho.

BERGAMO – La NP Olginate espugna il campo del Boca Basket in una serata perfetta: i ragazzi di coach Stefano Cattani staccano i rivali in classifica e ribaltano anche la differenza canestri.

Olginate scappa via nel primo quarto e va al riposo con un’ampia doppia cifra di vantaggio (24-36).

I bergamaschi rientrano fino a soli due punti di scarto nell’ultima frazione ma la NPO ha la forza per riprendere in mano la partita e vincere col punteggio di 65-70.

14 punti per il capitano Luigi Brambilla.

“Partita fondamentale perché agganciamo Boca in classifica, sia perché abbiamo ribaltato la classifica canestri – dichiara coach Cattani – partita in cui siamo sempre rimasti in vantaggio, ma quello che conta è l’aver sempre controllato il match, portandoci a casa due punti meritati”.

BOCA BASKET BERGAMO – NP OLGINATE 65-70

PARZIALI: 11-20; 24-36; 45-53

OLGINATE: Brambilla (cap.), 14, Balossi 11, Lesiuk, Pensotti 6, Motta 7, Ripamonti 10, Bonacina 3, Manzoni 10, Rusconi, Milani 9