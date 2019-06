Basket SerieB. Alessandro Riva torna a Piombino

Riva torna in Toscana per il secondo anno consecutivo.

“Sento la fiducia di coach e società.”

LECCO – L’avventura tra Alessandro Riva e il Basket Golfo Piombino proseguirà almeno per un’altra stagione. Con un annuncio ufficiale fatto dai dirigenti della società toscana è arrivata la conferma del giovane lungo lecchese.

Riva, ala/centro di 205 cm nato nel 1998, è un prodotto delle giovanili della Gimar Lecco, società dove ha esordito nella squadra senior a soli sedici anni.

Il giocatore ha lasciato la Gimar nella scorsa stagione per andare a vestire la maglia gialloblu di Piombino agli ordini di coach Marco Andreazza. Dopo un inizio non facile, anche a causa di un fastidioso infortunio, Riva ha incrementato le sue statistiche nei Play Off, con 3.5 punti di media in circa dieci minuti di gioco, tirando un fantastico 5/11 da oltre l’arco dei tre punti.

Nella sfida con Cesena – persa dai toscani in tre partite – Riva ha dato il suo meglio, chiudendo con oltre cinque punti di media e 4/7 da tre.

“Sono contento di restare a Piombino, la società è fantastica e con coach Andreazza ho un ottimo rapporto – dichiara Riva – l’allenatore mi ha chiesto di rimanere, promuovendomi a terzo lungo. Sento la fiducia di tutti e anche il fatto che il nucleo di giocatori resterà lo stesso è una bella sicurezza per me. Sarà una bella stagione e sono sicuro che mostrerò il mio vero valore in campo, facendo ulteriori progressi nel mio percorso di crescita.”