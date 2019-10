Basket SerieB. Gimar, primo stop stagionale

Lecchesi sconfitti a Monfalcone

I friulani ribaltano la gara nel quarto periodo

MONFALCONE – Alla fine della vittoriosa sfida di domenica scorsa contro Varese, coach Riccardo Eliantonio aveva ammonito tutti sulle difficoltà della trasferta infrasettimanale a Monfalcone, la più lunga della stagione. Le sei ore di viaggio hanno fiaccato i lecchesi, spentisi alla fine della frazione decisiva.

Il primo quarto vede la Gimar iniziare in maniera spumeggiante (10-18) con Giulio Mascherpa già a quota nove. Dalla metà della prima frazione è Monfalcone a ribaltare il match con un parziale di dieci punti consecutivi, ma la tripla di Giacomo Bloise consente al Lecco di chiudere i primi dieci minuti in vantaggio (20-21).

Nel secondo quarto la Gimar mantiene questo vantaggio, senza mai riuscire a scrollarsi di dosso i tignosi avversari (32-37).

Il terzo quarto lo spartito non cambia (47-51), ma è nell’ultima frazione che le cose si fanno difficili per i lecchesi. Cinque punti di fila di Juan Marcos Casini sembrano far presagire la fuga degli ospiti (49-59), ma in realtà saranno il preludio a un tremendo parziale dei padroni di casa. Monfalcone piazza un colossale 22-2 nel giro di cinque minuti e vola verso la vittoria, ottenuta col punteggio di 80-66.

Da parte lecchese più di qualche recriminazione sul metro arbitrale – trentadue tiri liberi contro undici – anche se, nel computo finale, hanno un peso evidente le venti palle perse della formazione di coach Eliantonio.

I blucelesti torneranno in campo domenica per la sfida importante contro l’Omnia Pavia, considerata una delle corazzate del girone a inizio stagione.

PONTONI MONFALCONE – GIMAR LECCO 80-66

PARZIALI: 20-21, 32-37, 47-51

MONFALCONE: Scutiero 16, Colli 10, Schina ne, Medizza 4, Zambon 5, Bonetta 6, Gobbato 10, Candotto, Giustolisi ne, Casagrande 14, Cossaro 2, Giustolisi ne. All. Tomasi

LECCO: Casini 12, Mascherpa 13, Bloise 11, Stefanini 7, Trentin 5, Tsetserukou 7, Di Simone, De Gregori 7, Romano 4, Vitelli, Favalessa, Natali ne. All. Eliantonio