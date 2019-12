Basket SerieB. Lecco c’è, vittoria di carattere a Crema

Seconda vittoria esterna stagionale.

Miglior marcatore Juan Marcos Casini con 19 punti.

LECCO – La Gimar Lecco torna a vincere fuori casa dopo oltre due mesi, espugnando il campo della Pallacanestro Crema col punteggio di 64-75.

Dopo un inizio di primo quarto interlocutorio, la Gimar esce fuori alla distanza e chiude il parziale in vantaggio (17-23). Nella seconda frazione i lecchesi arrivano più volte a sfiorare la doppia cifra di margine (21-30), ma i cremaschi non mollano. Spinti dai muscoli di Costanzelli – 8 punti nel primo tempo – i padroni di casa di riportano a un solo punto di svantaggio (31-32), anche se i lecchesi riusciranno ad allungare nuovamente con la tripla di Giulio Mascherpa e la schiacciata di Fabio Stefanini, andando al riposo in vantaggio (34-40).

Nella ripresa Crema si rimette in gara (44-45) a metà terzo quarto e rischia addirittura di passare avanti con il tiro da tre di Del Sorbo. É lo stesso playmaker che impatta il match, col terzo quarto che si conclude in perfetta parità (51-51).

Nell’ultima frazione il Lecco fatica incredibilmente a trovare il canestro. Dopo tanta fatica i lariani chiudono la partita con due magie di Giacomo Bloise: l’assist dietro la schiena per Trentin e il canestro da tre – l’unico della sua partita – lanciano la Gimar verso il successo finale, ottenuto col punteggio di 64-75.

Quattro punti e otto rimbalzi per il lecchese Luca Brambilla, in campo coi cremaschi.

“Quello di Crema è un campo difficile abbiamo condotto quasi sempre, a parte un piccolo passaggio a vuoto alla fine del terzo quarto. Questa è una vittoria meritata, siamo stati bravi nel finale a vincere contro una squadra che aveva bisogno di punti” ha dichiarato coach Riccardo Eliantonio.

PALL. CREMA – GIMAR LECCO 64-75

PARZIALI: 17-23, 34-40, 51-51

CREMA: Forti 9, Brambilla 4, Fabi 2, Piccio 2, Motta 16, Bonvini n.e, Vecerina n.e, Del Sorbo 14, Gaetano 5, Antonelli 4, Costanzelli 8, Agarossi n.e. All. Garelli.

LECCO: Trentin 8, Casini 19, Stefanini 12, Romanò 3, Bloise 12, Vitelli n.e, Favalessa, Tsetserokou 3, Mascherpa 16 Di Simone, De Gregori 2. All. Eliantonio.