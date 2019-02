Nuova guida tecnica per la formazione bluceleste, a due settimane dal derby

LECCO – La Gimar Lecco ha un nuovo capo allenatore, ed è un nome di quelli importanti, Maurizio Bartocci.

Nato a Caserta nel 1959, era vice allenatore di Franco Marcelletti ai tempi dello scudetto vinto dall’allora Juvecaserta, una squadre che schierava giocatori del calibro di Gentile, Esposito e Charles Shackleford.

Lasciata Caserta nel 1998 – dopo averne ricoperto anche il ruolo di capo allenatore – continua la sua esperienza in Campania tra Avellino e Napoli. Come vice allenatore del Basket Napoli vince una Coppa Italia, partecipando anche all’Eurolega 2006/07. Da lì inizierà una lunga carriera di capo allenatore tra serie A2 e Serie B, con l’ultima esperienza ancora a Napoli, alla Cuore Basket.

“Ho conosciuto il presidente Tallarita e ho avuto un quadro positivo di una società che ha voglia di fare bene. Mancano sette giornate alla fine della regular season, non posso stravolgere il lavoro fatto fin da agosto, ma sicuramente modificherò qualcosa per aggiustare i problemi che ho individuato nelle partite che ho visto. Approfitterò della settimana di pausa per la Coppa Italia per lavorare coi ragazzi: non ho mai allenato nessuno di loro, ma impareremo a conoscerci. Di derby ne ho vissuti un bel po’ e anche molto infuocati, come quello tra Caserta e Napoli. I derby sono sempre belli tosti, in queste settimane prima di Olginate cercherò di capire su cosa incidere per caricare al meglio i ragazzi” ha dichiarato l’allenatore campano.

Maurizio Bartocci è il terzo allenatore della Gimar in questo campionato. A giugno era stato scelto coach Antonio Paternoster, esonerato dopo la vittoria casalinga contro Cesena con un record di nove vittorie e otto sconfitte. Al posto del coach lucano è subentrato il vice allenatore Paolo Gandini che, in sei partite, ha ottenuto tre vittorie e altrettante sconfitte. Con l’arrivo di coach Bartocci, coach Gandini tornerà nel suo ruolo iniziale di vice allenatore.