Basket SerieD. La Medinmove Vercurago torna alla vittoria

I coguari espugnano il campo di Tavernerio.

Ancora ottima prova di Lorenzo Pozzi, autore di 17 punti.

TAVERNERIO – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Medinmove Vercurago ha disputato una buona gara contro il Basket Tavernerio, lasciando la squadra comasca ancora sul fondo della classifica, con zero punti conquistati.

Il primo quarto vede Tavernerio giocare bene e chiudere sopra nel punteggio (15-11). A partire dalla seconda frazione sono i coguari a uscire fuori, ribaltando il match e andando al riposo in vantaggio (28-34).

Nella ripresa la Medinmove Vercurago cerca il nuovo strappo e Tavernerio prova a contenere l’esuberante squadra di coach Motta con una zona. Dopo un paio di sbandamenti, la truppa lecchese prende ritmo in attacco e scappa via, gestendo il vantaggio nell’ultimo quarto e vincendo col punteggio di 59-75.

“Bene tutti, buon atteggiamento in campo dei miei ragazzi. Abbiamo capito che con le squadre aggressive dobbiamo restare lucidi, sia in attacco che in difesa” ha dichiarato coach Gianluca Motta a fine match.

BASKET TAVERNERIO – MEDINMOVE VERCURAGO 59-75

PARZIALI: 15-11, 28-34, 44-57

VERCURAGO: Ghirlandi 8, Combi 12, Monte 13, Pozzi 17, Figini 9, Lomasto 5, Garota 11, Perillo, Radaelli, Cazzaniga, Molgora, Colosimo. All. Motta