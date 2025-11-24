Baskin. Prima vittoria stagionale per l’Aurora San Francesco

Battuto il Bergamo Blu (89-90)

“Match winner” Andrea Gentileschi

BERGAMO – Prima vittoria in campionato per la squadra di Baskin dell’Aurora San Francesco. I ragazzi allenati da coach Simone Lo Martire hanno vinto la partita in casa del Bergamo Blu al termine di un tempo supplementare.

Il protagonista della partita è stato Andrea Gentileschi, ruolo uno. È stato un suo canestro da tre punti a permettere all’Aurora di acciuffare il supplementare e sempre un suo canestro ha regalato poi la vittoria finale agli aurorini col punteggio di 89-90.

Nota negativa della giornata l’infortunio a Susanna Davide, uno dei neo acquisti di questa stagione. Un problema al ginocchio l’ha costretta a uscire dal match. Proprio l’infortunio accorso alla Davide ha costretto l’Aurora a giocare il supplementare con un giocatore in meno – per mancanza di quattro – ma nonostante ciò il risultato ha sorriso ai lecchesi.