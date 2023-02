Baskin. Seconda partita per la squadra dell’Aurora San Francesco

I lecchesi impegnati sul campo di Albavilla

La squadra è nata lo scorso settembre

ALBAVILLA – A partire dallo scorso settembre l’Aurora San Francesco ha fondato una squadra di baskin, una particolare versione della pallacanestro nella quale giocano giocatori normodotati insieme a quelli disabili, fisici o psichici. Il progetto inclusivo è stato fino a ora un successo e lo scorso fine settimana la formazione allenata da coach Simone Lo Martire – con la divisa arancione, nella foto – ha giocato la sua seconda partita, sul campo di Albavilla.

“Per il momento non siamo iscritti a nessun campionato – dichiara il responsabile della sezione pallacanestro aurorina, Marco Cantini – lo scorso settembre abbiamo fatto un open day e la risposta è stata positiva, soprattutto per quanto riguarda le famiglie dei ragazzi disabili, così è partito questo bel progetto inclusivo”.

Nella formazione di baskin dell’Aurora scendono in campo anche giocatori di ottimo livello come Gabriele Cesana ( ex Basket Lecco), Stefano Rebughini e Pietro Pensotti, membro della squadra U19 della Carpe Diem Calolziocorte, oltre che l’ex rugbista Michele Andreotti.

Per chi volesse unirsi al gruppo, la squadra di allena una volta a settimana, il venerdì, alla palestra Stoppani di Lecco, dalle 21 alle 22.